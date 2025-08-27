Taylor Swift und Travis Kelce verlobt: Sogar die Royals feiern mit

Auch Donald Trump gratuliert

Unterdessen soll laut «People»–Magazin auch US–Präsident Donald Trump (79) auf die Nachricht von der Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce reagiert haben. Dem Bericht zufolge fragten Reporter Trump nach seiner Meinung dazu. «Nun, ich wünsche ihnen viel Glück», soll der 79–Jährige geantwortet haben. «Ich halte ihn für einen grossartigen Spieler und einen tollen Kerl, und ich halte sie für eine grossartige Person, also wünsche ich ihnen viel Glück.» Trumps nette Worte kommen durchaus unerwartet, er hatte Swift in der Vergangenheit wiederholt kritisiert.