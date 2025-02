Taylor Swift unterstützt Travis Kelce beim Super Bowl

Für Taylor Swift wird es bereits der zweite Super Bowl sein. Schon im vergangenen Jahr fieberte sie beim Duell der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers mit, das Kelces Team am Ende für sich entschied. Am kommenden Wochenende, dem 9. Februar, steht erneut ein packendes Finale bevor: Die Kansas City Chiefs treffen auf die Philadelphia Eagles und kämpfen um den Titel. Dabei haben Kelce und seine Mannschaft die historische Chance, als erstes Team in der NFL–Geschichte den dritten Super Bowl in Folge zu gewinnen.