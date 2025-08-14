Taylor Swift verrät Geheimnisse vom ersten Date mit Travis Kelce

«Travis hat mich nicht mal angeschaut. Mir ist jetzt klar, was für eine irre Frage das war», gestand Swift. «Er sagte nur: ‹Eigentlich spiele ich in der Offense und mein Bruder auch in der Offense, und ich bin nur dann auf dem Feld, wenn die Defense spielt.› Ich dachte, alle wären gleichzeitig auf dem Feld», gab sie zu.