Taylor Swift verrät, wer sie mit Travis Kelce verkuppelt hat

Wie kam eines der derzeit berühmtesten Paare der Welt eigentlich zusammen? Diese Frage beantwortet Taylor Swift (36) nun höchstpersönlich – in ihrer Dokumentarserie «Taylor Swift: The End of an Era» auf dem Streamingdienst Disney+. In Episode vier, die am 19. Dezember erschienen ist, plaudert die Sängerin gemeinsam mit ihrer Mutter Andrea Swift (67) aus dem Nähkästchen – und verrät, dass ihre Mutter die entscheidende Kupplerin war.
Eine Football–Kennerin war ausschlaggebend
Andrea erinnert sich in der Doku, wie sie im Internet auf Travis Kelce (36) aufmerksam wurde: Der Star–Spieler der Kansas City Chiefs hatte ein Konzert ihrer Tochter besucht und dabei ein selbstgemachtes Freundschaftsarmband mitgebracht. Geplant hatte er, es ihr zu geben. Seine Telefonnummer stand darauf.
Als Taylor Swifts Mutter das erfuhr, griff sie zum Telefon. Sie rief eine Cousine namens Robin an, die sich mit Kelces Mannschaft, den Kansas City Chiefs, sowie dem Spieler auskannte. Die Cousine sagte demnach: «Er ist der netteste Kerl! Und er liebt seine Mutter wirklich sehr.»
Diese Informationen hätten Andrea Swift sehr zugesagt. In «The End of an Era» erinnert sie sich, wie sie sich anschliessend dachte: «Wie um alles in der Welt soll ich sie dazu bringen, ihn kennenzulernen?»
Zwei Trennungen in kurzer Zeit
Für Taylor Swift indes kam die Vermittlung durch ihre Mutter ganz offenbar zum richtigen Zeitpunkt. Mit Blick auf ihre über anderthalbjährige «The Eras Tour» erinnert sich Swift in «The End of an Era» zurück: «Es gab Momente auf dieser Tour, in denen die Tour wirklich das Einzige war, was mich in meinem Leben am Laufen hielt.»
«Ich habe zwei Trennungen in der ersten Hälfte dieser Tour durchgemacht, und das sind eigentlich ziemlich viele Trennungen.» Die Musikerin bezieht sich dabei offenbar auf das Ende ihrer mehrjährigen Beziehung mit Schauspieler Joe Alwyn (34) Anfang 2023 sowie auf die kurze Romanze mit dem Musiker Matty Healy (36) kurz darauf.
Ihre Tour sei in dieser Zeit zu einem Zufluchtsort für sie geworden. Einem Grund, morgens aufzustehen. «Männer werden dich enttäuschen, die ‹Eras Tour› niemals», sagt sie dazu noch in dem Dokumentarprogramm.
«Du musst mal was anderes ausprobieren», habe ihr ihre Mutter Andrea daraufhin gesagt, erinnert sich Taylor Swift an die damalige Zeit zurück. Dieses andere sei eben gewesen, sich auf ein Treffen mit ihrem späteren Verlobten einzulassen.