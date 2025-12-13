Taylor Swift: Vier persönliche Momente der «Eras Tour»-Dokuserie

Swift weint nach Messerattacke in Southport

Besonders emotional wird Swift, als sie über die Messerattacke in Southport spricht. Ende Juli 2024 starben drei Kinder, nachdem ein Jugendlicher bei einem Taylor–Swift–Tanzworkshop mit einem Messer auf sie eingestochen hatte. Kurze Zeit nach dem Angriff traf sich Swift mit einigen der betroffenen Familien. Das war für den Popstar jedoch alles andere als leicht. «Ich werde heute Abend einige dieser Familien treffen und ein Popkonzert geben, wisst ihr?», sagt Swift weinend in der Doku. Ihre Tränen wolle sie dann zurückhalten. «Ich werde lächeln. Damit all das aus dem Weg ist, bevor ich auf die Bühne gehe», erklärt sie. An fünf Abenden spielte sie im Londoner Wembley Stadion.