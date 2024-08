Taylor Swift: Wachsfigur der US-Sängerin in Hamburg enthüllt

Alle Swifties, die schon immer ein Selfie mit Musik–Superstar Taylor Swift (34) aufnehmen wollten, haben ab dem heutigen 13. August die Chance dazu. Denn im Hamburger Panoptikum, dem ältesten Wachsfigurenkabinett Deutschlands, finden Fans ab heute das Ebenbild der 34–jährigen Sängerin. Die Wachsfigur wurde am Dienstag enthüllt, und trägt einen bläulich–glitzerndern Pailletten–Jumpsuit sowie silbern glänzende, hohe Stiefel. Diesen Look trug Swift bei der Verleihung der iHeartRadio Music Awards im März 2019 in Los Angeles.