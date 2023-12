Taylor Swift: Weihnachten und Silvester an der Seite von Travis Kelce

Es scheint sich eine immer festere Beziehung zwischen dem Popstar Taylor Swift (34) und dem Football–Spieler Travis Kelce (34) zu entwickeln. Wie eine nicht näher bezeichnete Quelle «Page Six», dem Klatschportal der «New York Post», verriet, verbringen die beiden sogar schon die kommenden Feiertage gemeinsam – zumindest teilweise. So sei Swift in jedem Fall sowohl am ersten Weihnachtsfeiertag als auch an Silvester in Kansas City, wo Kelces aktuelles Team, die Kansas City Chiefs, beheimatet ist und der Tight End naturgemäss derzeit seinen Lebensmittelpunkt hat.