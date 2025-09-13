Taylor Swift weist angebliche Aussage-Zusage zurück

In einem Schreiben an das zuständige US–Bundesgericht, das dem «People»–Magazin vorliegt, erklärte Swifts Anwalt Doug Baldridge: «Meine Mandantin hat nicht zugestimmt, eine Aussage zu machen, und sie spielt in dieser Angelegenheit keine wesentliche Rolle.» Man habe erst drei Tage zuvor von Baldonis Antrag erfahren, Swift im Rahmen einer Befragung einzubeziehen. Sollte das Gericht sie jedoch zur Aussage verpflichten, könne die Sängerin ab der Woche des 20. Oktober zur Verfügung stehen.