Taylor Swift wird nicht an der Met Gala 2024 teilnehmen

Die Met Gala findet immer am ersten Montag im Mai statt – in diesem Jahr also am 6. Mai. Das ist nur wenige Tage vor Swifts Europa–Auftakt am 9. Mai in Paris. Laut «People» wolle der Popstar deshalb lieber dafür proben und den Fokus auf die Fortführung ihrer Eras–Tour legen. Die 34–Jährige war bereits sechs Mal zu Gast bei der Met Gala, ihr letzter Auftritt dort liegt jedoch schon einige Jahre zurück (2016). Ihr Freund Travis Kelce (34) war hingegen noch nie bei der Mode–Veranstaltung – und wird ohne Taylor Swift wohl auch nicht kommen.