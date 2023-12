Taylor Swift zur faszinierendsten Person des Jahres gekürt

Mit Donna Kelce (71) ist auch die Mutter von Swifts Freund Travis Kelce (34) vertreten. Die Beziehung des American–Football–Stars und der Sängerin hatte in den vergangenen Monaten für unzählige Schlagzeilen gesorgt. Der Sportler selbst ist jedoch nicht auf der Liste vermerkt, dafür befindet sich Fussball–Legende David Beckham (48) in der Auflistung in bester Gesellschaft. Ebenfalls erwähnt werden unter anderem «Barbie»–Star Margot Robbie (33) und der Schauspieler Pedro Pascal (48), der etwa in der Serien–Verfilmung des beliebten Videospiels «The Last of Us» zu sehen ist.