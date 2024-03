Taylor Swifts «Eras Tour»-Konzertfilm ab heute im Stream

Grosser Kinoerfolg mit «Eras Tour»–Konzertfilm

Der Filmdreh für den Kinofilm fand zwischen dem 3. und 5. August 2023 an drei der sechs Shows im SoFi Stadium und Inglewood, Kalifornien statt. Regie führte Sam Wrench. In den deutschen Kinos startete «Taylor Swift: The Eras Tour» am 13. Oktober. Mit weltweiten Einnahmen von über 260 Millionen US–Dollar gilt er als umsatzstärkster Film seiner Art. Zu Swifts 34. Geburtstag am 13. Dezember 2023 war der Film bereits in einer erweiterten Ausführung – jedoch nur mit drei zusätzlichen Songs – auf verschiedenen Streamingplattformen erschienen.