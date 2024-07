Taylor Swifts Freund Travis Kelce: Von der Bühne zum Hollywood-Dreh

Travis Kelce mal anders

Auf dem Bild, das McGee auf seinem Profil zeigt, steht er Arm in Arm mit dem Spieler der Kansas City Chiefs. Kelce zeigt sich dabei in einem ungewohnten Look, er trägt enge Jeans und ein schlichtes enganliegendes Oberteil. Seine Haare sind ebenfalls weniger zerzaust als sonst. In der Bildunterschrift des Posts verrät McGee, dass Kelce am Set sei und dass er selbst im Gegenzug dafür in der kommenden Saison Football schauen werde.