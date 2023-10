Taylor Swifts Konzertfilm knackt bereits 100-Millionen-Dollar-Marke

Weltpremiere am 11. Oktober

Mit ihrem Film zu ihrer Tournee «Taylor Swift: The Eras Tour» bricht die mit Preisen überhäufte Ausnahmekünstlerin mal wieder Rekorde. Schon am ersten Vorverkaufstag konnten 26 Millionen US–Dollar eingenommen werden, wodurch sogar ein zuvor vom Marvel–Hit «Spider–Man: No Way Home» (2021) gesetzter Rekord gebrochen wurde. Es wird erwartet, dass der Streifen zu einem der erfolgreichsten Titel des Jahres avanciert und allein in Nordamerika bis zu 125 Millionen US–Dollar einspielen wird. Laut AMC Theatres sei der Kartenvorverkauf auf dem gesamten US–Markt stark, insbesondere für Premium–Grossbildformate wie Imax, Dolby Cinema und andere Premium–Filmveranstaltungsorte. Viele Taylor–Swift–Fans wollten sich rechtzeitig Tickets sichern.