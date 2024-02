Taylor Swifts Super-Bowl-Look: Versteckte Botschaften für Travis Kelce

Doch nicht nur mit der Jacke unterstrich sie optisch, für wen sie in Las Vegas erfolgreich die Daumen drückte: An ihrer Halskette trug Swift einen Diamantanhänger mit der Zahl «87» von Stephanie Gottlieb. 87 ist die Trikotnummer von Footballer Travis Kelce. Ausserdem prangte an ihrem Finger ein Retrouvai–Rubinring als Hommage an seine Teamfarben. Auf Fotos ihrer Ankunft in Las Vegas war sie zudem mit einer funkelnden Judith–Leiber–Football–Clutch mit Kelces Trikotnummer darauf zu sehen. Ein Geschenk des Basketballstars Shaquille O'Neal (51). Er freute sich auf Instagram: «Sie ist eine fabelhafte Person. Ich freue mich für sie. Ich bin stolz auf sie. Sie hat viel getan. Sie ist definitiv eine kulturelle Ikone.»