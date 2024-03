Taylor Swifts Vater entkommt Klage wegen Körperverletzung

Taylor Swifts (34) Vater Scott Kingsley Swift (71) hat noch einmal Glück gehabt. Ende Februar war der 71–Jährige in eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem Paparazzo in Sydney verwickelt. Der australische Fotograf erstattete daraufhin Anzeige wegen mutmasslicher Körperverletzung. Nun hat die Polizei von New South Wales gegenüber der australischen «Daily Mail» bestätigt, dass man nach einer Untersuchung des Vorfalls keine weiteren Massnahmen ergreifen werde.