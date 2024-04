Taylor Swifts Workout: So krass ist das Training des Stars

Taylor Swifts neues Album

Alle, die es etwas gemütlicher mögen, können es sich mittlerweile endlich mit Swifts neuem Album auf der Couch bequem machen. «The Tortured Poets Department» ist am 19. April erschienen – mit einer Überraschung für die Fans. «‹The Tortured Poets Department› ist ein geheimes DOPPELALBUM», verkündete Swift bei Instagram. «In den letzten zwei Jahren habe ich so viel gequälte Poesie geschrieben und wollte sie mit euch teilen. Hier ist also der zweite Teil von »TTPD: The Anthology«. 15 zusätzliche Lieder.»