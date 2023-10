Team 5ünf mit Neuzugang Prince Damien: «Wir sind stärker als je zuvor»

Dieses Mal lassen Sie Songs von Backstreet Boys, Worlds Apart oder Boyzone aufleben. Welche Boyband ist Ihr Favorit?

Jay Khan: Das ist nicht einfach für mich zu beantworten, denn ich kenne alle Boybands. Ich habe sie studiert, ich war und bin auch Fan von einigen Boybands. Ich glaube, die New Kids on the Block werden immer den höchsten Stellenwert bei mir haben, weil – wie in der Liebe – war das so meine erste grosse Boybandliebe. Ich war sieben oder acht Jahre alt, als ich sie zum ersten Mal gesehen und von ihnen gehört habe. Ich war einfach hin und weg, das war für mich eine Erleuchtung und ich wusste, das möchte ich auch machen. Danach kamen Take That und die Backstreet Boys. Die standen bei mir ganz vorne. Aber ich fand auch Bands wie in *NSYNC und Blue ganz toll.