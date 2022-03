Tears-for-Fears-Sänger Roland Orzabal: Neues Album als Trauertherapie

Zum ersten Mal seit seinem Comeback 2004 hat das britische Duo Tears for Fears (seit 1981) Ende Februar neue Musik veröffentlicht. Das Album «The Tipping Point» half Sänger Roland Orzabal (60) dabei, den Tod seiner Ehefrau Caroline, die 2017 verstarb, zu verarbeiten. «Wenn du nicht mehr ein noch aus weisst, kann dich Musik an einen besseren Ort führen, dich in einen anderen Gemütszustand versetzen», so der Musiker im Interview mit der «Welt am Sonntag».