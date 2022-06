Teaser zu «Blonde»: Ana de Armas verwandelt sich in Marilyn Monroe

Zudem hat Netflix neue Fotos veröffentlicht, auf denen de Armas ebenfalls in berühmten Looks der Sängerin und Schauspielerin zu sehen ist. Laut Streamingdienst verbrachte Ana de Armas während der 47-tägigen Dreharbeiten jeden Morgen zwischen zweieinhalb und drei Stunden in der Maske. «Wir haben fast ein Jahr lang jeden Tag stundenlang an diesem Film gearbeitet», erinnert sich de Armas in einem Netflix-Beitrag.