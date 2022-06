Teaser zum «Stranger Things»- Staffelfinale: «Es ist vorbei, Elf!»

Vorsicht, Spoiler! «Es ist vorbei, Elf», droht Bösewicht Vecna in dem kurzen Clip der jungen Elfie (Millie Bobby Brown, 18), auch als Eleven bekannt. «Du hast mich befreit. Du kannst es nicht mehr aufhalten.» In dem Video sind aber unter anderem auch viele ihrer Freunde zu sehen, die sich gegen das Böse zur Wehr setzen. So tauchen etwa die ängstlich dreinblickenden Nancy (Natalia Dyer, 27), Steve (Joe Keery, 30) und Robin (Maya Hawke, 23) auf oder auch Hopper (David Harbour, 47), der offenbar mit einer Schusswaffe einen Gang entlang rennt.