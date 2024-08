Teaser zur zweiten «Squid Game»-Staffel: Gi-hun ist zurück im Spiel

In einem Video, das die Neuerscheinungen des Jahres vorstellte, war auch ein kurzer Ausschnitt aus «Squid Game 2» eingebettet. Darin telefoniert Gi–hun am Flughafen. «Sie werden die Entscheidung, die Sie getroffen haben, bereuen», klingt es aus dem Hörer. Doch Spieler Nummer 456 antwortet bestimmt: «Ich werde Sie finden, egal was es kostet.» Diese Szene schliesst direkt an das Ende der ersten Staffel an. Darin entscheidet sich Gi–hun dagegen, in die USA zu fliegen. Stattdessen bleibt er in Korea.