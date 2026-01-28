«Ted Lasso»: Apple TV gibt Startfenster für Staffel vier bekannt

Diesmal geht es um eine Frauenfussballmannschaft

In der vierten Staffel kehrt Ted Lasso nach Richmond zurück und stellt sich seiner bislang grössten Herausforderung: Er übernimmt das Training einer Frauenfussballmannschaft in der zweiten englischen Liga. «Im Verlauf der Staffel lernen Ted Lasso und sein Team, den Sprung in das Ungewisse zu wagen – und Risiken einzugehen, die sie sich zuvor nie hätten träumen lassen», heisst es in einer offiziellen Synopse zur neuen Staffel.