«Ted Lasso»: Beliebte Serie geht offenbar in ihre vierte Saison

Genug Drama auf und abseits des Fussballplatzes ist für neue Folgen allemal geboten. Zwar hatte der AFC Richmond unter der Leitung des unkonventionellen Trainers Ted Lasso am Ende von Staffel drei die englische Meisterschaft denkbar knapp verpasst. Als Zweiter der Premier League konnte aber sensationell die Qualifikation für die Champions League klargemacht werden. Für das Team stünden also erstmals auch einige Pflichtspiele im europäischen Ausland an.