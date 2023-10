«Teen Wolf»-Star Tyler Posey hat geheiratet

«Teen Wolf»–Star Tyler Posey (31) ist unter der Haube! Der Schauspieler hat am Samstag seiner Partnerin Phem (28, mit bürgerlichem Namen Olivia «Liv» Marsico) das Jawort gegeben, wie «Page Six» berichtet. Die Hochzeitszeremonie fand dem Klatschblatt der «New York Post» zufolge in einem privaten Meditationsgarten in Pacific Palisades, einem wohlhabenden Viertel in Los Angeles, statt. Danach folgte ein Empfang im Restaurant «Duke's Malibu».