«Teheran»-Produzentin Dana Eden stirbt mit 52 Jahren

Auch Hugh Laurie an Serie beteiligt

Dana Eden hatte «Teheran» gemeinsam mit Moshe Zonder und Maor Kohn kreiert. Die Serie, in der Niv Sultan (33) eine Mossad–Hackerin verkörpert, die unter falscher Identität in den Iran eindringt, zählt zu den erfolgreichsten israelischen Serien überhaupt. In der dritten Staffel, die erst kürzlich bei Apple TV angelaufen war, ist unter anderem «Dr. House»–Star Hugh Laurie (66) zu sehen. Der Start hatte sich wegen des Israel–Hamas–Kriegs um mehrere Monate verzögert.