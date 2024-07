Teil vier ist da: Lohnt sich «Beverly Hills Cop: Axel F»?

Das sind die Rückkehrer

Neben Eddie Murphy, der in den drei Vorgängerfilmen bereits die Hauptrolle innehatte, ist damit auch Judge Reinhold wieder mit von der Partie. Der Schauspieler wirkte ebenfalls in allen zuvor erschienenen Teilen als Detective Rosewood mit. Seine Figur erhält einen etwas neuen Anstrich. John Ashton macht das Trio aus den ersten beiden Teilen der Filmreihe schliesslich in «Beverly Hills Cop: Axel F» wieder komplett. Sein John Taggart, Rosewoods ehemaliger Partner im Beverly Hills Police Department, der in den Ruhestand gegangen ist, feiert seine Rückkehr.