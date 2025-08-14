Teilnehmer bestätigt! Erstes Foto der neuen «Love Island VIP»-Promis

Die Liebesvilla in Griechenland öffnet wieder ihre Türen – und dieses Mal wird es erneut prominent. RTLzwei schickt «Love Island VIP» in die zweite Staffel und verspricht heisse Dates, überraschende Wendungen und jede Menge Herzklopfen. Die Show läuft ab dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr, vorab sind die Folgen schon ab dem 4. September bei RTL+ verfügbar. Jetzt hat der Sender auch die Gerüchte um die 21 prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigt – und ein erstes Gruppenfoto von einigen veröffentlicht.