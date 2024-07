Teilsieg für Donald Trump: Keine komplette Immunität

Donald Trump, der bei der anstehenden Wahl wieder US–Präsident werden möchte, wird in Washington D.C. vorgeworfen, versuchten Wahlbetrug begangen zu haben. Anhängerinnen und Anhänger des damals abgewählten aber noch amtierenden Präsidenten hatten am 6. Januar 2021 das Kapitol in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten gestürmt. Der Joe Biden (81) unterlegene Trump hatte zuvor versucht, das Wahlergebnis zu kippen. Ein möglicher Prozessbeginn dürfte sich nach der Entscheidung des Supreme Court deutlich verzögern. Ob ein Beginn noch vor der für November geplanten Präsidentschaftswahl möglich ist, ist unklar.