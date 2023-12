Telefonische Krankschreibung ist zurück: Diese Bedingungen gelten

Die Neuregelung zur telefonischen Krankschreibung ist in Kraft getreten. Der zuständige Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken winkte laut übereinstimmenden Medienberichten am 7. Dezember den bereits seit Sommer vorliegenden Bundestagsbeschluss durch und setzte dies damit unmittelbar in Kraft. Damit gilt nun – wie ähnlich geregelt schon während der Corona–Pandemie – ab sofort, dass sich Arbeitnehmer bei ihrem Hausarzt telefonisch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen lassen können. Allerdings gelten einige Ausnahmen, Bedingungen und Einschränkungen. Auch einige Neuerungen sind beschlossen worden.