Telekom Electronic Beats: Cluberöffnung im Metaverse mit DJ und Kino

Die Eröffnung wird natürlich - wie bei jeder Cluberöffnung - gebührend gefeiert: DJ Boris Brejcha (40) spielt am 22., 23. und 24. April mehrere Gigs in dem virtuellen Club. Der deutsche Techno-Produzent und DJ mit der venezianischen Maske sagt über das innovative Konzept: «Im Bereich Clubbing verschmelzen heute Realität und Metaebene. Wir alle streben nach neuen Technologien und Innovationen in der Clubkultur.» Er freue sich sehr auf seine Sets als Avatar und darauf, mit der Community zu interagieren.