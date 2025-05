Telekom sichert sich angeblich TV-Rechte für Fussball-WM 2026

Es ist anzunehmen, dass auch für das Turnier 2026 in Kanada, Mexiko und den USA wieder Sublizenzen an die genannten TV–Sender vergeben werden. Der Anteil der exklusiven Spiele bei MagentaTV dürfte sich aber dennoch deutlich erhöhen. Schliesslich werden im kommenden Jahr mit 48 Teams so viele Nationen wie noch nie zuvor an der WM teilnehmen. Insgesamt stehen 104 Partien auf dem Programm.