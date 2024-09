«Temptation Island VIP»: Sarah-Jane Wollny stellt sich Beziehungstest

Diese VIP–Paare stellen sich der Herausforderung

Neben Sarah–Jane Wollny und Tinush stellen sich drei weitere Paare der Zeit in zwei Villen, die voller Versuchungen stecken und in der sie beweisen müssen, dass sie ihrem Partner oder ihrer Partnerin treu sind. Mit dabei sind «Too Hot To Handle Germany»–Star Akka (23) mit seiner Partnerin Lisa–Marie (23), die «Bachelor in Paradise»–Teilnehmer Rebecca (29) und Adrian (28) sowie das «Ex on the Beach»–Paar Jessica (24) und Germain (26).