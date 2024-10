Tennis-Superstar Rafael Nadal beendet seine Karriere

Aus, Schluss und vorbei: Einer der bedeutendsten und besten Tennis–Spieler aller Zeiten hängt seinen Schläger für immer an den Nagel. Der spanische Superstar Rafael Nadal (38) kündigte am Donnerstag, dem 10. Oktober, seinen Rücktritt vom aktiven Sport an. In einer emotionalen Video–Botschaft auf seinem Instagram–Account gab er bekannt, nach der aktuellen Saison vom Profi–Tennis zurückzutreten. «Die Realität ist, dass es seit einigen Jahren schwierig war, vor allem die letzten beiden Jahre», erklärte der immer wieder mit Verletzungen kämpfende Nadal in seinem Statement. Es sei dennoch eine Entscheidung, die ihm nicht leichtgefallen sei: «Eine, für die ich Zeit gebraucht habe.»