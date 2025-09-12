Tennisstar Casper Ruud wird erstmals Vater

Verlobung im November

Die Verkündung erfolgte mit zwei emotionalen Aufnahmen. Auf dem ersten Bild umarmt Ruud seine Partnerin liebevoll, während er seine Hand schützend auf ihren Bauch legt – gemeinsam mit ihrem Hund posieren sie strahlend für die Kamera. Das zweite Foto zeigt das Ultraschallbild neben winzigen rosa Babyschuhen, darüber liegt ihr vierbeiniges Familienmitglied. «Das Team wächst. Bis nächstes Jahr, kleines Mädchen», schrieb der werdende Papa zu den Aufnahmen und setzte Herz– und Engel–Emojis dazu.