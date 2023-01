Tennisstar Naomi Osaka erwartet erstes Kind

Keine lange Babypause?

2023 werde für Osaka «ein Jahr voller Lektionen» werden, sie hoffe aber, ihre Fans im kommenden Jahr zu treffen. Denn der Tennisstar kündigt in dem Beitrag auch bereits an, 2024 wieder an den Australian Open teilnehmen zu wollen. «Die vergangenen Monate abseits des Sports haben mir wirklich eine neue Liebe und Wertschätzung für das Spiel gegeben, dem ich mein Leben gewidmet habe. Ich realisiere, dass das Leben so kurz ist und dass ich keinen Moment für selbstverständlich hinnehme. Jeder Tag ist ein neuer Segen und ein Abenteuer.»