In seiner Heimat Venedig

Terence Hill feiert 86. Geburtstag im Fussballstadion

Kaffeekränzchen kann ja jeder: Terence Hill zog an seinem Geburtstag einen Stadionbesuch in Venedig vor. Dort erhielt der Italiener auch noch eine personalisierte Geschenküberraschung, die für Witze in den sozialen Medien sorgte.