Teresa Enke: «Ich führe wieder ein glückliches Leben»

Am 10. November 2009 stand die Fussballwelt still. Der damalige Nationaltorwart Robert Enke nahm sich im Alter von 32 Jahren das Leben. Seine Ehefrau Teresa Enke (47) entschied sich im Anschluss dieses Schicksalsschlags für den Weg an die Öffentlichkeit und sprach mehrfach über die schweren Depressionen, die ihren Ehemann seit Jahren begleiteten. Jetzt gab sie im Gespräch mit der «Neuen Osnabrücker Zeitung» Einblicke in ihr eigenes Seelenleben. Auch sie habe sich nach dem Tod ihrer herzkranken Tochter im Jahr 2006 und dem Suizid ihres Mannes in Behandlung begeben müssen: «Es war der Punkt gekommen, an dem ich nicht mehr konnte.»