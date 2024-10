Teri Garr: Michael Keaton trauert um «eine wunderbare Frau»

«Teri war eine Legende»

«Oh Mann, das ist erschütternd», schreibt Regisseur Feig auf X. «Teri war eine Legende. So lustig, so schön, so gütig.» Er habe die Ehre gehabt, im Jahr 2006 mit ihr zu arbeiten, «und sie war alles, was ich mir erträumt hatte. Wahrlich eine meiner Comedy–Heldinnen. Ich hätte sie nicht noch mehr lieben können.» Garr drehte mit Feig «Oh je, du Fröhliche!».