Teri Hatcher erobert mit ihrer Tochter die Berlin Fashion Week

Die beiden waren für zwei Tage aus Kalifornien angereist. Hatcher, die sowohl in ihrer Rolle in der berühmten Frauen–Serie als auch im echten Leben alleinerziehend lebt, gibt ihre Erfahrungen an Single–Mütter preis: «Pass gut auf dich auf, geniesse deine Freundschaften und geh raus, amüsiere dich. Aber habe nicht zu grosse Erwartungen an die Partnersuche: Finde einen Mann – oder eben nicht!» Sie persönlich sei derzeit auch ohne Partner happy.