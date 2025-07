Termin steht fest: Im September wird Trump zu Gast bei den Royals sein

Der Termin für den zweiten Staatsbesuch von von US–Präsident Donald Trump (79) und seiner Frau Melania (55) in Grossbritannien steht fest. Kurz nach Mitternacht am 14. Juli gab der Buckingham–Palast in einer Erklärung bekannt: «Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Präsident Donald J. Trump, hat in Begleitung der First Lady Melania Trump eine Einladung Seiner Majestät des Königs angenommen, vom 17. bis 19. September 2025 dem Vereinigten Königreich einen Staatsbesuch abzustatten.»