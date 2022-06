«Guten Morgen aus Islamabad, Pakistan», hatte Baerbock wenige Stunden zuvor in einer Instagram Story geschrieben. Sie sei eingetroffen und bedanke sich für einen «herzlichen Empfang» durch ihren pakistanischen Amtskollegen Bilawal Bhutto Zardari (33). Sie habe mit ihm unter anderem über die Klimakrise gesprochen und darüber, wie der «Druck auf die Taliban» erhöht werden könne. Wenn zudem «die Krise in Afghanistan von den Titelseiten der Zeitungen verschwunden» sei, stehe sie «weiterhin in unserem Fokus». Pakistan sei «wie kein anderes Land von den Auswirkungen der Krise in Afghanistan getroffen».