Termine angekündigt: Dänisches Königspaar geht wieder auf Sommerreise

Nach dieser Veranstaltung werden Frederik und Mary am 25. August zu ihrer ersten grossen Segeltour des Jahres starten. Sie soll bis zum 28. August dauern, wie der Palast mitteilte. Die Kreuzfahrt beginnt in der Kommune Frederikshavn auf der Insel Jütland, bevor es am 26. August zur Kommune Thisted und am 27. August zur Insel Læsø geht. Die Tour soll dann auf der Insel Samsø enden.