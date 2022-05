Tesla-Boss Elon Musk legt Twitter-Kauf auf Eis

Platzt die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter durch den Tesla-Boss Elon Musk (50) doch noch? Am Freitag erklärte der reichste Mensch der Welt via Twitter, dass der Kauf in Höhe von 44 Milliarden US-Dollar (rund 42 Mrd. Euro) aktuell temporär auf Eis liege. Der Grund: Musk moniert fehlende Informationen über angebliche Fake- und Spamkonten auf Twitter. Diese müssten weniger als fünf Prozent ausmachen, sonst wäre möglicherweise der Deal hinfällig.