Tessa Thompson ist das neue Gesicht von Armani Beauty.

Armani sei besonders wegen der grossen Farbpalette bis heute einer ihrer Favoriten, wenn es um Foundation geht. Für sie als Woman of Color sei es früher oft schwierig gewesen, die richtige Farbe für ihren Hautton zu finden. «Armani war eine der ersten Marken, die eine breite Palette an Farben anbot», so Thompson. «Unsere kulturellen Vorstellungen von Schönheit wandeln sich und werden inklusiver.» Inklusivität ist auch Giorgio Armani (87) ein grosses Anliegen: «Meine Idee von Schönheit gilt für jede Frau, sie unterstreicht ihre Persönlichkeit und ihre Einzigartigkeit.» Tessa Thompson habe den Designer durch «die dynamische Energie beeindruckt, die sie ausstrahlt».