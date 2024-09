Teure Oasis-Tickets: Kiss-Bassist Gene Simmons verteidigt Preissystem

Die Britpop–Band Oasis kündigte am 27. August ihre lang erwartete «OASIS LIVE '25»–Reunion–Tour an, fast 15 Jahre nach dem Zerwürfnis der Brüder Liam (51) und Noel Gallagher (57) im Jahr 2009. «Die Waffen sind verstummt. Die Sterne stehen richtig. Das grosse Warten hat ein Ende. Kommt und seht es. Es wird nicht im Fernsehen übertragen», schrieben Oasis in der damaligen Pressemitteilung. Die Tickets für die Reunion–Termine waren am 31. August innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Aufgrund der hohen Nachfrage verteuerten sich die Karten nahezu in Echtzeit mitunter auf fast das Dreifache – so sehr, dass sich Politiker einschalteten und eine Untersuchung durch die britische Competition and Markets Authority (CMA) gestartet wurde.