Textured Bob: Die Promis stehen auf Struktur im Haar

Der Textured Bob passt sich der Haarstruktur an

Was den Textured Bob zudem besonders macht: Der Haarschnitt ist unglaublich pflegeleicht, da er sich eben an die jeweilige Haarstruktur anpasst. Dadurch reduziert sich das Styling am Morgen auf ein Minimum. Ganz von allein entsteht durch die eingearbeiteten Abstufungen ein lässiger und natürlicher Look.