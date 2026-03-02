Teyana Taylor bringt ihre fünfjährige Tochter zu den Actor Awards mit

Fünfjährige will selbst einmal Preise gewinnen

Am Rande des roten Teppichs gab Rue sogar ein kurzes Interview – und trat dabei erstaunlich souverän auf. Im Gespräch mit «E! News» sagte die Fünfjährige, es sei ihr «eine grosse Ehre», dabei zu sein, und bedankte sich bei allen für ihre Mutter und den «wundervollen Tag». Dann verteilte sie noch ein Kompliment für die Outfits – «vor allem für meine Mutter». Taylor war sichtlich gerührt, nahm Rue in den Arm und hörte anschliessend zu, wie ihre Tochter von eigenen Auszeichnungen träumte. Obwohl Taylor an dem Abend für ihre Rolle in «One Battle After Another» leer ausging, machte sie Rue Mut, dass sich dieser Wunsch eines Tages erfüllen werde. Im Interview bedankte sie sich ausserdem bei ihrer Tochter für die Hilfe beim Kleid.