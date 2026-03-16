Teyana Taylor gerät bei den Oscars mit Sicherheitsmann aneinander

Danach kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Ein Video davon ging in den sozialen Medien viral. Darauf ist zu sehen, wie die Schauspielerin inmitten einer grossen Menschenmenge lautstark jemanden zur Rede stellt. Sie wirft dem Mann vor, «eine Frau» angefasst zu haben, und sagt: «Sie sind sehr unhöflich.» Als Umstehende versuchen, sie zu beruhigen, entgegnet sie: «Er hat mich regelrecht geschubst.»