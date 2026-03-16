Teyana Taylor gerät bei den Oscars mit Sicherheitsmann aneinander

Hitziger Moment bei den Oscars: Teyana Taylor (35), die für «One Battle After Another» als beste Nebendarstellerin nominiert war, lieferte sich ein Wortgefecht mit einem Sicherheitsmann, der sie zuvor angeblich geschubst hatte.
Zwischenfall vor dem Gruppenfoto
Die Schauspielerin wollte laut des US–Klatschportals «TMZ» nach dem Ende der Übertragung noch einmal auf die Bühne gehen, um dort mit ihren Co–Stars für ein gemeinsames Foto zu posieren. Ein Sicherheitsmann habe sie jedoch mit seinem Körper aufgehalten. Dem Bericht zufolge soll er sie dabei berührt und ihr den Weg versperrt haben.
Danach kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Ein Video davon ging in den sozialen Medien viral. Darauf ist zu sehen, wie die Schauspielerin inmitten einer grossen Menschenmenge lautstark jemanden zur Rede stellt. Sie wirft dem Mann vor, «eine Frau» angefasst zu haben, und sagt: «Sie sind sehr unhöflich.» Als Umstehende versuchen, sie zu beruhigen, entgegnet sie: «Er hat mich regelrecht geschubst.»
Kein Oscar für Teyana Taylor
Für Teyana Taylor, die in einem schwarz–weissen Spaghettiträgerkleid von Chanel erschien, lief der Abend wohl alles andere als geplant. Bei ihrer ersten Oscar–Nominierung ging die Schauspielerin leer aus. Stattdessen wurde Amy Madigan (75) für «Weapons: Die Stunde des Verschwindens» als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Für «One Battle After Another» endete der Abend dennoch mit einem Triumph: Der Film räumte gleich sechs Oscars ab, unter anderem in der Königskategorie «Bester Film».