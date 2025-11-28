Thanksgiving bei den Stars: Obamas teilen Familienfoto

Die Obamas haben Thanksgiving mit einem Familienfoto zelebriert. Ex–Präsident Barack Obama (64) teilte am Donnerstag auf Instagram ein Bild, auf dem er, Ehefrau Michelle (61) sowie die beiden Töchter Malia (27) und Sasha (24) in die Kamera strahlen. Der US–Politiker lehnt an seiner Frau, die Malia umarmt.
«In dieser Zeit des Gebens wollen wir alles tun, was wir können, um den Gemeinschaften, die uns so viel gegeben haben, etwas zurückzugeben», appellierte Barack Obama in einer Nachricht. «Unsere Familie wünscht Ihrer Familie ein wunderschönes Erntedankfest!» Michelle Obama teilte den Beitrag in ihrer Story und wünschte ihren Followern ein schönes Thanksgiving.
Süsses Foto von Justin Bieber und Sohn Jack
Justin Bieber (31) feierte das Erntedankfest offenbar mit seiner kleinen Familie. Auf einem Instagram–Foto hält er Sohn Jack Blues (1) im Arm und gibt ihm einen Kuss auf die Stirn. Ein ähnliches Motiv teilte Ehefrau Hailey Bieber (29) in ihrer Instagram–Story. Auch zwei gemeinsame Selfies teilte das Paar, das seit 2018 verheiratet ist. Ihr Sohn kam im August 2024 zur Welt.
Sängerin Dolly Parton (79) meldete sich in einem Instagram–Clip zu Wort. Darin wünschte sie ihren Fans ein schönes Thanksgiving. «Ich bin euch allen so dankbar und für die Erinnerungen, die wir über die Jahre hinweg geteilt haben», ergänzte der Country–Star. Sie liess ihre Follower wissen, «dass ich euch immer lieben werde». Die Musikerin hatte zuletzt aus gesundheitlichen Gründen einige Auftritte absagen müssen.
Mandy Moore spricht über «schwieriges Jahr»
Mandy Moore (41) nutzte einen Instagram–Beitrag, um das Jahr 2025 Revue passieren zu lassen. «Es war ein ziemlich turbulentes und schwieriges Jahr, aber unterm Strich überwiegt definitiv eine überwältigende Dankbarkeit», schrieb sie. Die Schauspielerin hatte bei den Bränden in Los Angeles im Januar 2025 ihr Haus verloren.
«Ich wünsche euch und euren Lieben ein frohes Erntedankfest. Am dankbarsten bin ich für diese Vier», ergänzte sie in ihrer Nachricht – und meinte damit Ehemann Taylor Goldsmith (40) und die gemeinsamen Kinder August (4), Oscar (3) und Louise (1).