Thanksgiving mit Taylor Swift: Das sagt Travis Kelces Mutter dazu

«Football ist immer ein Feiertag»

Wie die 72–Jährige in der US–amerikanischen Fernsehsendung verriet, plane ihre Familie kein grosses Festmahl zu Thanksgiving. Womit auch geklärt sein dürfte, ob Popsängerin Taylor Swift am Familienessen teilnehme oder nicht. Grund dafür sei das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders am darauffolgenden Freitag. «Ich werde zu einem Footballspiel gehen. Travis spielt am Tag nach Thanksgiving. Wissen Sie, Football ist immer ein Feiertag. Es ist die Football–Familie», so die 72–Jährige zu den Moderatoren.